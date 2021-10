Aniversário de jovem debutante viraliza nas redes sociais - Reprodução

Publicado 18/10/2021 08:26 | Atualizado 18/10/2021 08:29

Rio - Dançarinos viralizaram com uma coreografia diferente, em uma festa de 15 anos, durante o fim de semana. O vídeo, publicado no sábado (15) já tem quase 800 mil visualizações. As imagens mostram a entrada dos jovens na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, durante o aniversário de uma amiga, no último dia 9. Ao som de funk, seis jovens dançam no salão antes da chegada da debutante, Kamilly Vitória.

Melhor entrada de festa de 15 anos que vcs vão ver #xvdakamilly pic.twitter.com/aNRH5EOcLR — Insta: @Marretaidd (@marretaidd2) October 15, 2021 O vídeo foi compartilhado no Twitter com a #xvdakamilly pelo coreógrafo do grupo, o professor Marreta. Alguns internautas pediram a continuação da coreografia e um dos dançarinos publicou as imagens de como a dança terminou. Kamilly entra no salão com o vestido tradicional de debutante, junto com o príncipe e mais seis amigas.