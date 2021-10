Homem iria embarcar para Lisboa, em Portugal - Reprodução/Google

Homem iria embarcar para Lisboa, em PortugalReprodução/Google

Publicado 18/10/2021 11:57

Rio - Um homem foi preso em flagrante, no aeroporto do Galeão, ao tentar embarcar com sete quilos de cocaína em um voo para Lisboa, em Portugal. A prisão foi realizada por policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio, na sexta-feira (15). A droga estava escondida em fundos falsos em duas malas despachadas pelo suspeito.

O preso é brasileiro, natural da cidade de Rodeio, em Santa Catarina. Ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário Estadual e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar até 15 anos de prisão.