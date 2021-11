Fabricio Battaglini - reprodução da TV Globo

Publicado 05/11/2021 15:03

Rio - Fabricio Battaglini foi afastado do comando do 'Mais Você', da TV Globo, nesta sexta-feira, após ser diagnosticado com Covid-19. Devido a isso, Talitha Morete comandou a atração sozinha. "Como podem ver, estou sem meu companheiro aqui porque testou positivo para covid, mas está bem. Trabalhamos aqui sem máscara, mas guardamos uma distância segura. Eu fiz o teste e tá tudo tranquilo. Fabrício vai ficar 14 dias afastado", explicou ela no programa.

No Instagram, Fabricio deu detalhes sobre seu estado de saúde. "Fazemos teste na Globo dia sim, dia não. O de quarta, deu negativo. Hoje (sexta-feira), positivei. E, claro, já tô de molho aqui em casa. Sintoma? Quase nenhum por enquanto. Só a voz, que ficou anasalada. Mas tenho que acompanhar. E ficar longe de todo mundo por uns dias. Já, já tô de volta! E cuide-se! Mesmo vacinados (como eu, que tomei a dose única), não estamos livres da doença", destacou.







