Fernanda MontegroReprodução/Globo

Publicado 08/11/2021 09:29

Rio - Na última semana, Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita uma imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL). Em entrevista ao "Fantástico", neste domingo, ela repercutiu a conquista de ser a nona mulher a receber o título, além de comentar o cenário político brasileiro e criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Primeiro eu tenho que ser empossada (na ABL) e, aí, saber o que eles querem de mim, o motivo para me aceitarem", comentou a artista, que vai ocupar a cadeira 17, usada anteriormente pelo diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, morto em março de 2020.

Fernanda, que se dedica a textos de a textos de Nelson Rodrigues e da filósofa Simone de Beauvoir há décadas, comentou ainda a necessidade de maior representatividade feminina e negra. "Se tem representantes nas áreas médicas, de Direito e de Sociologia lá dentro, por que não mulheres? E também de qualquer raça. Há necessidade de uma presença das personalidades negras lá dentro", defendeu.

Quanto ao cenário político nacional, a atriz falou calmamente sobre a desvalorização da arte por parte do governo de Jair Bolsonaro. Questionada a fazer um paralelo com a Ditadura Militar (1964 - 1985), ela disse que é ainda pior.

"É pior (que a Ditadura) porque veio pelo voto, então há uma organização política por trás, tradicional, que opta por essa calamidade e por essa tragédia. Em todo governo de força, a primeira coisa é estrangular a cultura das artes, porque é um onde o país existe com a assinatura e com a opção de um futuro", falou ela para a repórter Sônia Bridi.

A repórter ainda relembrou da carta que Fernanda escreveu ao negar ser Ministra da Cultura do Governo Sarney na década de 1980, que dizia "pobre do país cujo governo despreza, hostiliza e fere os seus artistas. Esse Brasil acabou". "Esse Brasil não acabou. Nós estamos numa hora trágica, mas vai acabar. Uma hora acaba", corrigiu-se Fernanda.

O Brasil comprovou que não é possível ter reeleição, foi comprovado que a reeleição exige compra, venda e aluguel do poder político. Esse homem não está no poder da noite para o dia... A contestação está igual, a visão trágica do momento que a gente vive está igual, mas não é que eu esteja calma. Às vezes eu tenho a impressão que temos um país em Brasília que coloniza o Brasil aqui, mas a gente deve cantar", disse.