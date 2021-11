Tadeu Schimdt - reprodução do instagram

Tadeu Schimdt reprodução do instagram

Publicado 08/11/2021 18:26 | Atualizado 08/11/2021 18:59

fotogaleria

Os internautas entraram na brincadeira e disseram que o apresentador não terá mais folgas. "Lascou que agora não tem folga mais em nenhum dia da semana", disse um. " (Vai continuar trabalhando...) segunda (jogo da discórdia), terça (paredão)...", enumerou outro.

No post de mais cedo, Tadeu compartilhou sua rotina de apresentador do 'Show da Vida', programa aos domingos da rede Globo. "Segunda-feira de folga! Minha última segunda de folga! Durante 14 anos, eu vivi uma rotina diferente da rotina da maioria das pessoas. Trabalhei no domingo, enquanto a maioria descansava e descansei na segunda enquanto a maioria iniciava mais uma semana de trabalho. Agora, vivo essa sensação pela última vez. Entro na minha última semana no 'Show da Vida' com o coração apertado e cheio de lembranças maravilhosas. Viva a segunda-feira!"

Tadeu Schmidt estreia no comando da próxima edição do "Big Brother Brasil" no dia 17 de janeiro, substituindo Tiago Leifert, que anunciou sua saída da TV Globo em setembro deste ano.