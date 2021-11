Alexandre Garcia - Reprodução Instagram

Rio - A TV Jovem Pan News anunciou, nesta terça-feira, a contratação do jornalista Alexandre Garcia, demitido da CNNN Brasil em setembro após defender tratamento precoce e sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O jornalista, de 80 anos de idade, que já atua como comentarista político, vai apresentar a coluna “A Semana com Alexandre Garcia”, com estreia na próxima sexta-feira.

"Alexandre vem somar a um time de comentaristas com a missão de protagonizar a liberdade de expressão e o livre pensamento, características básicas do jornalismo da Jovem Pan", afirmou Humberto Candil, diretor de jornalismo da emissora em nota. A coluna vai ao ar à noite, a partir das 20h, no Jornal Jovem Pan e durante o Jornal da Manhã, a partir das 6h. Sua primeira entrada será ao vivo.

Demissão da CNN

A CNN Brasil demitiu Alexandre Garcia em 24 de setembro após o jornalista defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Antes de ser demitido, ele chegou a ser desmentido ao vivo pela emissora na semana anterior.

Na ocasião, o comentarista abordava as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior, que é alvo de investigações no MP, na Polícia Civil e na CPI da Covid por supostamente pressionar seus médicos a tratar pacientes com substâncias do "kit covid", como hidroxicloroquina - contraindicada para tratar o novo coronavírus (Sars-coV-2).

Em sua participação no quadro "Liberdade de Opinião", o comentário afirmou que os "remédios sem eficácia ajudaram a salvar milhares de vidas durante a pandemia". Entretanto, ao final da participação do jornalista, a apresentadora Elisa Veeck desmentiu a fala de Garcia e reforçou que as opiniões dos comentaristas da CNN Brasil não refletem a posição da emissora. "A CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção, com o uso de máscaras e a vacinação, são as únicas maneiras de combater a pandemia", afirmou ela.