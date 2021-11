A jornalista Lilian Ribeiro, da Globonews, agradece apoio do público após revelar diagnóstico de câncer de mama - Reprodução/Instagram

A jornalista Lilian Ribeiro, da Globonews, agradece apoio do público após revelar diagnóstico de câncer de mamaReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2021 17:29

Rio - A repórter da Globonews Lilian Ribeiro usou suas redes sociais, nesta terça-feira (9), para agradecer pelo carinho e apoio que recebeu após revelar que foi diagnosticada com câncer de mama . O anúncio foi feito ao vivo, no início do "Em Pauta" desta segunda-feira, quando a jornalista surgiu usando um lenço na cabeça. Em seus stories do Instagram, a apresentadora comentou a repercussão do assunto.

fotogaleria

"Obrigada por tanto amor, pelas mensagens que estão chegando. Não consegui ler tudo, mas são mensagens para mim e para minha família. Essa onde de amor que a gente está recebendo é inacreditável. Muito obrigada", declarou Lilian.

Em seguida, a jornalista contou que pretende tirar algumas folgas para descansar nos próximos dias: "Para vocês não se preocuparem, nesses próximos dias, como eu fiz a quimioterapia hoje, eu vou tirar umas folguinhas que é para eu ficar tranquila, recuperada e, aí, eu retomo o trabalho num ritmo mais soft [leve] e que vocês se cuidem, porque eu aqui tô me cuidando, tá bom? Beijo", finalizou.

Na noite desta segunda-feira, Lilian Ribeiro pegou os telespectadores do "Em Pauta" de surpresa ao falar sobre sua luta contra o câncer de mama. "Você deve ter reparado que eu estou com um visual um pouquinho diferente e eu quero muito dividir com você o motivo. No dia 1º de outubro eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Estou me tratando, me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia e estou me saindo bem, segundo os médicos. Algumas reações são um pouco chatas, mas seguimos em frente", afirmou a jornalista.