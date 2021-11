Julia Dalavia faz topless ao lado de Jesuita Barbosa - reprodução do instagram

Publicado 10/11/2021 20:02

Rio - Julia Dalavia mostrou um momento de descontração nos bastidores do remake de 'Pantanal', previsto para o primeiro semestre de 2022, logo após a exibição da inédita 'Um Lugar ao Sol'. A atriz publicou uma foto no Instagram, nesta quarta-feira, em que aparece de topless ao lado Jesuita Barbosa. “Roubaram as nossas roupas”, brincou ela na legenda.

Alguns famosos reagiram a publicação. "Quem roubaram???? Gatos selvagens", escreveu Sophie Charlote. "Num guento", destacou Alice Wegman. "Lindos", postou Bárbara Paz. Bruna Marquezine postou: 'ai', seguido de uma carinha com olhinhos de coração.