Murilo Benício adota um bigodinhoreprodução do instagram

Publicado 01/11/2021 15:58

Rio - Murilo Benício deixou sua barba de lado e adotou um bigode para interpretar seu novo personagem, o fazendeiro Tenório, no remake de 'Pantanal'. Na trama, ele será pai de Guta, vivida pela atriz Julia Dalavia, e arquirrival de Alcides, interpretado por Juliano Cazarré.

O novo visual do ator foi mostrado nas redes sociais pela equipe da novela e por fãs, que tietaram Murilo durante as gravações. A caracterizadora Valéria Toth publicou uma foto com ele e brincou: "Quando um colega entra na sua foto. Venha, Murilo", escreveu ela no Instagram.



O ator grava a novela no Mato Grosso do Sul. Além dele, Juliana Paes, Dira Paes, José Loreto, Marcos Palmeira e Juliano Cazarré estão por lá. O remake 'Pantanal' tem data de estreia prevista para o primeiro semestre de 2022, logo após a exibição da inédita "Um Lugar ao Sol".