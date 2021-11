Taís Araújo celebra mais um ano de vida do marido, Lázaro Ramos - Reprodução

Publicado 01/11/2021 14:53

Rio - Lázaro Ramos completa 43 anos nesta segunda-feira (01) e recebeu uma homenagem da sua esposa, Taís Araújo. A atriz revelou o apelido carinho do amado e o definiu como um pai amoroso e filho presente.



"Meu amor, o pai mais amoroso e comprometido, o filho presente e responsável, o irmão doce e brincalhão. Mas, ao mesmo tempo, ponta firme, o amigo que faz questão de cuidar e se divertir com os seus, o diretor sensível e firme e o companheiro que faz do meu dia a dia mais bonito e potente", iniciou a declaração.

"Eu te amo, mozinho, e só quero te ver bem, com sorriso, cheio de saúde e com aquela vontade de fofocar que faz com que você pareça sempre um menino", concluiu.

Lázaro e Taís são um dos casais mais admirados do mundo artístico,, e estão casados há 17 anos. Os dois são pais de João Vicente, de 10 anos, e Maria Antônia, de 6.