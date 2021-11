Rainer Cadete e Ícaro Silva - Reprodução Internet

Publicado 01/11/2021 14:22

O ator Rainer Cadete, que voltou a chamar atenção em "Verdades Secretas 2" por cenas de sexo, comentou como se sente ao protagonizar momentos quentes e polêmicos da trama que está sendo exibida no Globoplay.

Em entrevista para a Vogue, Rainer Cadete, que voltou para a novela como Visky, disse que não tem pudor para as cenas de sexo. Recentemente, a cena do ator recebendo um "beijo grego" viralizou na web.

"Não fico envergonhado. Não tenho pudores, acho que o sexo faz parte da vida, ele conta história também. Acho legal fazer parte de um produto que conta a história por meio do sexo, porque ele é natural. Todos nós saímos de um ato sexual, então, não tem porque termos esse tabu. Finalmente chegou um produto no Brasil que fala sobre isso de maneira elegante e com todo o cuidado necessário", disse o ator.

Rainer celebrou as cenas de sexo entre dois homens em "Verdades Secretas 2". Para ele, é uma forma de combater o conservadorismo da sociedade. "A gente precisa de mais liberdade, precisa naturalizar o amor entre pessoas do mesmo sexo, de sexo diferentes, entender que as pessoas têm o direito de amar do jeito que quiserem, e a gente não tem o direito de se intrometer. Que legal que finalmente chegou esse momento em que o sexo entre dois homens ou duas mulheres é naturalizado, porque essa forma de amor também vale. Toda forma de amor vale", explicou o ator.

Para viver Visky em "Verdades Secretas 2", Rainer Cadete assumiu que emagreceu 15 kg. "Fui um comilão na pandemia. Aprendi a fazer pão, fazia todo dia [risos] e comia. Emagreci em torno de 15 kg. Mas agora engordei cerca de 5 kg. É um trabalho acompanhado por muitos profissionais, como nutrólogo, nutricionista, personal trainer. Com muita disciplina eu consegui os resultados que queria e fiquei bem feliz com esse novo corpo do Visky", completou em conversa com a Vogue.