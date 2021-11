Atriz celebra primeiro ano do filho - Reprodução

Atriz celebra primeiro ano do filhoReprodução

Publicado 01/11/2021 14:27

Rio - Sthefany Brito dividiu com os seguidores do Instagram, no domingo (31), a preparação para a festa de um ano do filho, Antônio Enrico. A comemoração que terá o tema fazenda, teve seus detalhes publicados nos stories da atriz.

fotogaleria

"23:39 e a mamãe está enchendo balão porque amanhã é o dia mais especial da minha vida... Eu colei cada um desses bichinhos com um sorriso no rosto imaginando ele vendo. A casa inteira dorme e eu já queria que fosse de manhã, para ele ver logo", confessou.



A atriz falou sobre os desafios da maternidade nesse primeiro ano. "Estou aqui com essa cara de acabada, que nem esse filtro está dando jeito. Sentada aqui no chão do closet, a casa inteira está dormindo. Estou com dor de cabeça de encher balão. Mas estou muito ansiosa, doida para ele acordar, para ele ver. Como esse ano foi importante, como passa um filme na cabeça. Falando de mim, meu ano foi bem desafiador. O comecinho, a amamentação. Cada fase tem seus desafios", contou.

Sthefany desabafou sobre a preocupação com a saúde do filho que precisou ser levado ao hospital. "Nessa última semana que ele passou mal, eu contei aqui. A gente foi parar duas vezes na emergência de hospital. Ele pegou uma virose, foi bem sério. Eu passava mal e ficava chorando de imaginar que ele sentiu tudo aquilo que eu estava chorando e não conseguia falar", disse.