Alec Baldwin e Halyna Hutchins - Reprodução/Montagem

Publicado 01/11/2021 15:36 | Atualizado 01/11/2021 16:00

Rio - Morta aos 42 anos por disparo feito pelo ator Alec Baldwin nos ensaios do filme "Rust", a diretora de fotografia Halyna Hutchins, antes de falecer, reagiu com bom-humor à situação adversa, segundo o jornal Los Angeles Times. Nesta segunda-feira, foram revelados os diálogos ditos nos sets de filmagens durante os momentos de tensão.

Momentos antes do disparo, Alec Baldwin estava se preparando para a cena, que seria gravada dentro de uma igreja. No ensaio, ele estava checando se a câmera estava no ângulo correto.



“Então, acho que eu pegaria isso [a arma], puxaria o gatilho e ‘Bang'”, teria dito Alec Baldwin no momento que atirou em direção a uma câmera enquanto ensaiava para a cena que seria gravada dentro de uma igreja. Ele checava se a câmera estava no ângulo correto, mas não esperava que a arma estivesse carregada com munição de verdade e que atingiria Halyna.

“Isso não foi bom. Não foi nada bom”, disse ela após sentir o disparo, revelou o jornal americano. Nesse momento, segundo relatos, Halyna tropeçou para trás e caiu nos braços de alguém da equipe e do diretor Joel Souza, a segunda pessoa atingida pelo disparo. “Que merda foi essa? Isso está queimando”, teria reclamado Joel.

Por sua vez, o ator Alec Baldwin, responsável pelo disparo acidental, teria se surpreendido com o imbróglio. “O que diabos está acontecendo?”, teria dito, enquanto outra pessoa da equipe gritava para que um médico socorresse a diretora de fotografia, que faleceu momentos depois.

"Ela era minha amiga"

Acompanhado pela esposa, Hilaria, ainda explicou que não está autorizado a fazer comentários sobre o incidente por estar em investigação policial. "No dia em que cheguei a Santa Fé e comecei a filmar, eu a levei para jantar junto com Joel (Souza), o diretor. Nós éramos uma equipe muito, muito azeitada rodando um filme, e então aconteceu essa coisa horrível", completou ele, citando o diretor do longa, que também foi ferido pelo disparo.