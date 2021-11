Leo Lacerda - Reprodução Internet

Publicado 01/11/2021 15:18 | Atualizado 01/11/2021 19:06

Rio- Leo Lacerda, Ex-participante do reality "De Férias com o Ex" usou suas redes sociais para relatar o caso de homofobia que ocorreu dentro de um carro do aplicativo Uber. Chorando muito, Leo conta que foi retirado a força de dentro do veículo e abandonado em um local de risco.

"Nunca pensei que fosse passar por isso. O cara me jogou no meio da avenida. Entrei no carro, ele parou no meio do trajeto para abastecer. Só entrei no Uber e fiquei quieto. Ele falou, não vou te levar porque você está de cara feia e vai me dar nota baixa. Vaza do meu carro, vai embora", contou ele.

O influenciador disse que ainda insistiu para que o motorista o levasse para casa, mas ele se negou. "Ele saiu do banco dele, veio atrás e começou a me empurrar, a me puxar, Ele me puxou e tirou pela perna. Eu caí no meio da avenida, ralei toda as minhas costas. O carro quase passou por cima de mim", completou Leo.

Em nota, a Uber disse que considera "inaceitável e repudia qualquer ato de violência e discriminação" e que a conta do motorista parceiro foi banida. A empresa ainda revela que se coloca à disposição das autoridades para maiores esclarecimentos.

Confira nota completa:

"A Uber considera inaceitável e repudia qualquer ato de violência e discriminação. A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos dessa natureza às autoridades competentes. A conta do motorista parceiro foi banida assim que tomamos conhecimento do ocorrido. A Uber permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei. A Uber defende o respeito à diversidade e reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e justiça para todas as pessoas LGBTQIA+. A empresa fornece diversos materiais informativos a motoristas parceiros sobre como tratar cada usuário com cordialidade e respeito e ser um aliado ou aliada na luta contra a LGBTQIA+fobia", comunicou a Uber.

