João Côrtes - Reprodução/Instagram

João CôrtesReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2021 16:07 | Atualizado 01/11/2021 16:12

Rio - O ator e produtor João Côrtes, de 26 anos de idade, subiu a temperatura da web ao posar sem roupa em uma selfie no espelho. No registro compartilhado pelo Instagram Stories, nesta segunda-feira, o ruivo brincou sobre ter treinado dentro do próprio quarto.

fotogaleria

"Treininho pago no quarto mesmo", escreveu o ator, que ficou conhecido por ter sido garoto-propaganda de uma operadora de telefonia há alguns anos. Recentemente, ele estreou a série "O Hóspede Americano", na HBO Max.

"Estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos, que construímos juntos. Não foi fácil, mas tenho certeza de que o resultado está fantástico. Filmar essa série foi uma das experiências profissionais, e de vida, mais intensas que já vivi. Foram 50 dias filmando na Amazônia, com todos os obstáculos imagináveis: o clima, a distância entre cada locação, a língua inglesa, os milhares de bichos e insetos perigosos, como aranhas, escorpiões, piranhas e cobras", disse o ator, em entrevista ao DIA.