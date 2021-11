Danilo Gentili - Reprodução

Danilo GentiliReprodução

Publicado 01/11/2021 17:49 | Atualizado 01/11/2021 17:51

São Paulo - Danilo Gentili, que está à frente do talk show "The Noite", do SBT, também repercutiu o caso de Maurício Souza, demitido pelo Minas Tênis Clube após a reverberação das postagens de teor homofóbico realizadas pelo atleta nas redes sociais.

Ao compartilhar o post de Monark, apresentador do Flow Podcast, que afirmou ter perdido o apoio do iFood por defender a liberdade de expressão, o comediante falou sobre a possibilidade de que injustiças sejam cometidas justamente na busca por justiça.

"Me emputece demais a seletividade do cancelamento. Exemplo: Zé de Abreu curtiu agressão a mulher e na vida real cuspiu na cara de uma. Continuou empregado na Globo e justificado pela mídia. Nenhum global falou mal. Já o cara que comenta capa de gibi perde emprego e Flow patrocínio", desabafou no Twitter.

Não demorou muito para os internautas interagirem e começarem a comentar. "Hipocrisia é o mal dessa geração", disse um. "Danilo, desculpe, mas você também é bem seletivo nos posicionamentos", relembrou outro. Já um terceiro completou: "Quem está cancelando é o mercado. Fiat, iFood, reclama no SAC".