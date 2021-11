Pablo Vittar - reprodução instagram

Publicado 01/11/2021 16:24

Rio - O Youtube anunciou nesta segunda-feira que Pabllo Vittar será a embaixadora brasileira do Youtube Shorts, o destino de vídeos curtos da plataforma. Na próxima terça-feira, será veiculada campanha em vídeo, idealizada e produzida pela Media.Monks, com uma versão da música "Ultra Som", do último álbum da Pabllo, Batidão Tropical. A letra adaptada reforça como é fácil e divertido assistir e produzir vídeos curtos no Youtube Shorts.

“Fazer parte desse momento do Youtube é incrível, ainda mais como primeira embaixadora do Youtube Shorts no Brasil. Estou muito animada com várias ideias. Tenho certeza que os fãs vão adorar assistir os conteúdos - e vão querer criar muito também”, diz Pabllo Vittar.

“A Pabllo tem uma forte influência junto ao público da geração Z e as suas músicas se tornam hits instantâneos na internet”, conta Marcella Campos, Head de Marketing do Youtube no Brasil. “Essa realidade casa perfeitamente com o grande diferencial do Youtube Shorts, que é poder usar o áudio de vídeos do Youtube para criar seus vídeos curtos. É a democratização da produção de conteúdo com a possibilidade de usar um inventário de músicas e áudios que não existe em nenhuma outra plataforma", completa.