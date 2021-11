Ashton Kutcher e Mila Kunis - Reprodução

Ashton Kutcher e Mila KunisReprodução

Publicado 01/11/2021 16:37

Rio- Em 2013, Ashton Kutcher interpretou Steve Jobs no cinema. Porém, o processo de preparação para dar vida ao personagem foi difícil. De acordo Mila Kunis, sua esposa, o ator adotou a dieta vegetariana de Jobs, mas acabou indo longe demais. "Ele era tão burro que só comeu uvas em um ponto da dieta, foi tão estúpido", disse a atriz.

Mila também contou que o ator precisou ser hospitalizado duas vezes durante a preparação para o papel. Kutcher sofreu com pancreatite, com o novo estilo de alimentação o pâncreas do ator sofreu um desequilíbrio. Na época em que a produção foi lançada, ele fez um alerta que dietas à base de frutas podem causar graves problemas a saúde.