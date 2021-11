Natuza Nery se emociona ao falar sobre a morte de Cristiana Lôbo - Reprodução

Publicado 11/11/2021 13:12 | Atualizado 11/11/2021 13:29

Rio - A jornalista Natuza Nery se emocionou e chorou ao vivo ao falar sobre a morte de Cristiana Lôbo durante o "Conexão Globonews" nesta quinta-feira. Comentarista de política da emissora, Cris Lôbo morreu em decorrência de um mieloma múltiplo nesta manhã.

"Poxa, estou vendo a imagem dela aí. Acho que essa vai ser a minha última imagem do lado dela. Eu vou pedir desculpa, está sendo muito difícil essa notícia", disse Natuza. "Ela era uma diva do jornalismo politico. Ninguém é tão importante no jornalismo político na TV quanto a Cris Lôbo. A gente costuma dizer que a Cris chegou quando tudo ainda 'era mato' e ela quem foi deixando tudo pronto para gente chegar", completou.

Natuza também contou que sua primeira experiência na TV foi a convite de Cris Lôbo. "Eu era uma jornalista foca (iniciante) e a gente brincava que a gente queria ser para sempre foca, porque o foca tem gana, quer dar furo, quer antecipar movimentos e a Cris tinha isso".

"Quando eu comecei no jornalismo, uma das primeiras vezes que eu vi a Cris Lôbo, eu nem acreditava [...] e ela viu que eu estava super insegura. Tinha um café, acho que com o senador Tasso Jereissati, que gostava muito da Cris, e ela olhou pra mim e disse 'vamos entrar?' e eu disse 'ele nem me conhece' e ela respondeu 'mas ele me conhece, e você vai entrar comigo'".

"Então ela estendeu a mão para todos nós. Todos os jornalistas de política da GloboNews, que passaram por Brasília, passaram pela mão dela. A gente fica muito órfão com a partida da Cris. E pra mim é um pouco inaceitável, não consigo compreender essa partida dela. Achei estranho, porque a última mensagem que mandei para ela, ela não respondeu. E fiquei preocupada. A sensação que eu tenho é que a gente perde um pedaço de nós na GloboNews e no jornalismo político".

Natuza contou que Cris continuou trabalhando mesmo após perder cabelo por conta da quimioterapia. "Ela colocou uma peruca e continuou trabalhando, apurando como se não tivesse enfrentando o momento mais difícil da vida dela. Eu já estou com muita saudade dela... Quando eu estava para entrar [ao vivo], eu estava chorando muito, e eu pensei 'não posso entrar com essa cara, porque se a Cris tivesse aqui ela ia dizer: 'enxuga as lágrimas, passa uma base nessa cara, arruma o cabelo e entra'".

"Então eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis, e a gente já passou por momentos muito difíceis, a gente perdeu o Xexéo, a gente passou por mortes nas nossas famílias por causa da pandemia, então não será fácil", finalizou.