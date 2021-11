Rico Melquíades - Reprodução/Record

Publicado 11/11/2021 14:20 | Atualizado 11/11/2021 14:22

São Paulo - Depois da confusão na formação da roça em "A Fazenda 13", Rico Melquíades declarou, nesta quinta-feira, que quer ver a ex-amiga Dayane Mello fora do reality da Record TV. Dayane está na roça com Sthe Mattos e Tiago Piquilo.

Em uma conversa com Marina Ferrari, o humorista se mostrou decepcionado com Day. "Eu quero muito que ela saia. Tipo, eu sei que ela foi uma pessoa que esteve comigo desde sempre, mas as coisas que eu fiz aqui, eu fazia muito não na maldade que eu tinha no meu coração, eu fazia pelo momento da raiva, movido pela raiva, entendeu? Mas as coisas que ela faz... Ela é maldosa. Não é coisa de jogo, é coisa de maldade mesmo. "Tem um tempo que eu vejo muita maldade em um ser humano", disse Rico.

Marina também se mostrou confiante na eliminação de Dayane. "Estou sentindo que ela vai sair. Para mim, está entre ela e Sthe. E Ela [Dayane] vai sair", opinou a atual fazendeira.

Dayane Mello foi indicada por Marina Ferrari para a roça desta quinta-feira (11). Durante a definição da berlinda, Rico e Day trocaram ofensas e o alagoano afirmou que a modelo é a pessoa mais falsa do reality. Day rompeu amizade com Rico e declarou que ele é o pior tipo de pessoa de "A Fazenda".

Antes da briga, Rico e Dayane formavam o G4 com Aline Mineiro e Valentina Francavilla.