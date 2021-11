Day e Rico foram de melhores amigos a inimigos jurados - Divulgação

Day e Rico foram de melhores amigos a inimigos juradosDivulgação

Publicado 12/11/2021 11:47 | Atualizado 12/11/2021 11:49

São Paulo - Rico Melquíades não ficou nada contente com o retorno de Dayane Mello da oitava roça de 'A Fazenda 13'. A modelo disputava uma vaga no reality show com Tiago Piquilo e Sthefane Matos. Por falta de apelo popular, o sertanejo foi eliminado da corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Nas redes, fãs chegaram a levantar suspeitas de fraude na votação.

fotogaleria

Na sede de "A Fazenda 13" o clima também é de desconfiança com a produção. Ao ver o retorno de uma aliada-e-inimiga, Rico sugeriu que a direção não está mostrando todo o conteúdo sobre Dayane. "Eu tenho certeza agora que [a Record] não mostra tudo [o que acontece no programa]”, comentou o humorista.

Arcrebiano Araújo, que estava distraído no momento, tentou entender o que o colega de confinamento estava dizendo e, sem medo, Melquiades repetiu sua afirmação. "A Record ela não mostra tudo, não é como o seu programa [BBB 21] que não poupam o cancelamento [dos participante] aqui eles poupam”, acusou ele, dando a entender que a produção do programa estaria omitindo informações dos fãs do programa para evitar a eliminação da modelo.

A relação entre Day e Rico está abalada e não é de hoje, na terça-feira (09), durante a formação de roça, os dois chegaram a protagonizar um desentendimento. À situação, Rico acusou Mello de usar a causa LGBTQIA+ para se promover no jogo e não escondeu de ninguém que desejava a eliminação da ex-amiga de Aline Mineiro, que também cortou relações com a colega nos últimos dias.