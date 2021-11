Ex-participante do Masterchef Brasil morre aos 30 anos - Reprodução

Publicado 12/11/2021 20:16 | Atualizado 12/11/2021 20:21

Rio - Roger Fernandes, terceiro eliminado da 4° edição do Masterchef Brasil, faleceu na última quinta-feira (11), aos 30 anos. A família divulgou a notícia por meio das redes sociais. O ex-participante do reality culinário era natural do Rio Grande do Sul e trabalhava como produtor de eventos e cozinheiro.

Larissa Fernandes, irmã de Roger, falou sobre a perda em seu perfil no Instagram. "Hoje você vai e leva uma parte de mim. A dor é terrível. A vida será difícil sem você. Muito. Mas a esperança que tenho é de te encontrar um dia. Sigo com suas palavras me dizendo que sempre estará ao meu lado e nunca me deixará sozinha. Tenho certeza disso. Você foi e sempre será meu irmão amado. Até breve, Jow. Obrigada pelos 30 anos que tive o privilégio de estar com você."

Natália Clementin, parceira de Masterchef Brasil, também se pronunciou sobre a morte do amigo. "Os bons morrem jovens. Que Deus te receba aí em cima de braços abertos, que sua família seja confortada com a certeza que você era muito amado por todos nós. Um dia a gente se encontra, meu lindo. Vai em paz", lamentou.