Ruth contou que precisou se manter forte para conseguir resolver as questões burocráticas após a morte da filha - Divulgação

Ruth contou que precisou se manter forte para conseguir resolver as questões burocráticas após a morte da filhaDivulgação

Publicado 13/11/2021 08:28 | Atualizado 13/11/2021 08:40

A mãe de Marília Mendonça falou sobre a tragédia que causou a morte da cantora e de mais quatro pessoas no último dia 5. Em entrevista concedida ao ‘Fantástico’ deste domingo, Ruth Dias disse que vai cuidar para que a memória da filha não se apague.



fotogaleria

A conversa aconteceu em sua casa, em Goiânia, ao lado do filho João Gustavo. Ruth explicou que é ela quem está cuidando da guarda do neto, Léo, e detalhou sua relação com o pequeno. Sobre os últimos dias, ela também contou que precisou se manter forte para conseguir resolver as questões burocráticas após a morte da filha.

A entrevista vai ao ar no ‘Fantástico’ deste domingo, dia 14, último dia com a presença de Tadeu Schmidt, que assumirá o comando do ‘Big brother Brasil 22’.