Publicado 14/11/2021 14:35 | Atualizado 14/11/2021 14:37

Rio - Os preparativos e a ansiedade para o BBB 22 já começaram. Com isso, o diretor do reality show, Boninho, já começou a fazer aparições enigmáticas ou reagir a palpites sobre quem estará no elenco da temporada , que vai começar no dia 17 de janeiro.

Neste domingo (14), o diretor postou um vídeo um tanto peculiar em seu Instagram. Ele começou a falar sobre a existência de um botão que promete fazer a casa pegar fogo.

"Um botão no spoiler. Exatamente. Aquele botão que falamos, que botão é esse? O botão que vai tá onde? Um botão que vai tá perto da porta. Um botão no Big Brother. Para que um botão no Big Brother? Esse botão vai estar lá", narrou a voz de Boninho.

O vídeo exibe diversas imagens do que parece ser a planta da casa mais vigiada do Brasil. Lá, seria indicado o local onde esse tal botão vai ficar. Estaria Boninho se referindo ao botão de desistência ou será que o BBB 22 tratá uma nova dinâmica?

Nos comentários, as pessoas começaram a especular sobre o que se trata. "Boninho do céu, vai por onde esse botão", comentou Viih Tube. Gil do Vigor interagiu com a ex-colega de confinamento escrevendo: "Ainda bem que não estamos lá! Criaríamos mil teorias do botão e alguém iria apertar pra descobrir".

"Cada participante levará seu botão também?", brincou Belutti, que arrancou risadas de Boninho. "Veja o vídeo de trás para frente e uma mensagem impressionante se revelará", instigou ainda o ator Luzio Mauro Filho.

