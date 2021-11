Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, em entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução

Publicado 15/11/2021 08:04 | Atualizado 15/11/2021 11:30

Rio - Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, deu uma entrevista ao "Fantástico" e contou como está sendo lidar com a morte da filha. Marília Mendonça morreu aos 26 anos, no dia 5 de novembro, em um acidente de avião que matou outras quatro pessoas, entre elas seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho. O bate-papo com a repórter Renata Ceribelli aconteceu na casa em que a cantora morava com a mãe, o padrasto, o o irmão e o filho, Léo, de apenas 1 ano e 11 meses.

"Ela sempre ria alto. Tudo dela era muito intenso. A gente consegue ouvir a risada dela no coração da gente, porque ela está aqui em todo canto dessa casa. Ela está aqui, todo pedacinho lembra muito ela", disse Ruth, que se mantém forte. "Estou consolando meus amigos, minha família, porque ela queria que eu fosse forte (...) Sempre disse isso: 'Mãe você é forte. Mãe, você é mais forte do que eu'. Estou sendo porque sei que era isso que ela queria".

A mãe da cantora revelou que Léo ainda não entende o que aconteceu e que não quer que o menino seja afetado pelos sentimentos de dor e saudade que tomaram conta da família. "Eu chorei muito dois dias, depois não. Porque eu tenho meu neto, e se ele me vê chorando vai se desesperar, né? Nos primeiros dias eu corria lá em cima e chorava, chorava. Urrava, sabe? Gritava por dentro. E aí lavava o olho e ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola... E ele morre de rir. Quando tem esse tempinho assim, que eu começo a ficar triste, falo: 'Agora não. Agora é a hora de eu brincar com ele", disse.

Leo acredita que a mãe está trabalhando e Ruth pretende contar tudo "devagarinho". "Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: 'A mãe está trabalhando'. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala 'mamãe'. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entrava com ele, falava: 'Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando".

João Gustavo, irmão da cantora, disse que a família ainda está pensando na melhor forma de contar sobre a morte de Marília para Léo. "A gente já pensou em várias várias formas, né? Eu até comentei com a minha mãe esses: a gente vai falar da estrelinha, falar da rainha. A mãe dele foi uma rainha foi uma rainha no Brasil, foi a rainha do Brasil".

Ruth afirmou que ainda não teve um "luto" porque passou a semana em reuniões para decidir questões como a guarda de Léo. O menino continuará morando com a avó materna. O pai, o cantor Murilo Huff, aceitou a guarda compartilhada. "Nós somos família e vamos criar o Léo do mesmo clima aqui. De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente", disse Ruth ao lado de Murilo e do neto.

Relembre

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show, no dia 5 de novembro. A Cemig (Companhia Elétrica de Minas Gerais) confirmou que a aeronave bateu em uma torre de distribuição elétrica antes de cair em uma cachoeira.

Além da cantora, outras quatro pessoas ocupavam a aeronave: assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, seu produtor, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, o piloto e o copiloto, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana. Todos foram resgatados sem vida.

O velório de Marília e do tio, Abicieli, aconteceu em Goiânia, no dia 6 de novembro. O produtor Henrique Bahia foi velado e sepultado em Salvador, na Bahia, onde nasceu. Recentemente, a mãe da cantora organizou um culto em homenagem a filha, em Goiania, que contou com a participação de amigos íntimos e familiares. A dupla Maiara e Maraisa cantou um louvou na ocasião. Maiara não segurou a emoção e chorou durante a apresentação.