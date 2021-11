Abicieli Silveira disse que eles estavam ’quase pousando’ pouco antes do acidente acontecer - Reprodução

Rio - Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, contou em entrevista ao "Fantástico" que recebeu uma mensagem do irmão, Abicieli Silveira, poucos momentos antes do acidente aéreo que matou ele, Marília e mais três pessoas. Na conversa, Ruth pergunta se eles já haviam chegado a Caratinga, em Minas Gerais, local em que aconteceu a tragédia e onde a cantora faria um show.

"Boa tarde. Chegaram? Não avisaram", perguntou Ruth. "Boa tarde. Quase pousando", respondeu Abicieli. Ruth relembrou que começou a passar mal antes mesmo de ser informada sobre a morte de Marília e do irmão. "Aí eu subi, fiquei tranquila. Acho que depois que eu subi, o acidente aconteceu. E mãe começa a pressentir, né? Eu já comecei a passar mal antes de a notícia chegar", disse.

João Gustavo, irmão da cantora, contou como eles receberam a informação sobre o que havia acontecido e quem deu a notícia. Ao descobrir que a filha havia morrido, Ruth desmaiou. "Eu não sabia o que eu fazia. Perdi todo o sentido. Quem foi dar a noticia para ela foi a pastora que estava aqui dando uma força para a gente, orando. E aí, quando falaram, ela passou mal", disse o rapaz.

Durante o trabalho de resgate foi encontrado um caderno de Marília Mendonça, que foi entregue à família. Ruth, no entanto, ainda não conseguiu ver as anotações da filha. "Vou continuar forte sem mexer nas coisinhas dela. As vezes em que eu tenho muita saudade, vou lá, abraço o travesseiro, cheiro o travesseiro dela. Passo lá no closet dela para cheirar as roupas dela. Saio e fecho a porta do quarto".

A mãe da cantora fez aniversário um dia antes do trágico acidente. "Se eu soubesse que era uma despedida tinha abraçado mais ela. Eu tinha beijado mais ela, sabe? Mas essa lembrança foi a última que ela deixou. Ela estava feliz", disse Ruth relembrando a postagem da cantora no Instagram em homenagem a mãe.