Publicado 16/11/2021 09:14 | Atualizado 16/11/2021 10:30

São Paulo - Tadeu Schmidt, que se despediu do “Fantástico” na noite deste domingo , usou o Instagram Stories para agradecer as mensagens de carinho que vem recebendo dos fãs e amigos desde o fim de semana.

"Noite de segunda-feira e eu ainda não consegui responder todas as mensagens que recebi no WhatsApp desde ontem, nunca vou conseguir responder todas no Instagram. Então queria pedir desculpas a quem eu por ventura não venha a responder”, começou o novo apresentador do “Big Brother Brasil”, que tem 47 anos.

“Não consegui nem parar de chorar ainda. Alguém encontra comigo e fala: 'Tadeu tudo bem?' e eu: 'tudo bem' [simulando choro]”, disse.

Por fim, visivelmente emocionado, ele agradeceu ao carinho que está recebendo. "A quantidade de amor que recebi nas últimas horas foi inacreditável. Muito obrigado, pessoal, que dia feliz que tô vivendo, que momento maravilhoso", completou.



Despedida do 'Fantástico'

"Quero agradecer a todo mundo que trabalhou comigo aqui. Queria poder falar de cada um. Que orgulho que eu tenho de fazer parte dessa equipe. Esse programa é o que é por causa disso. Quero agradecer aos telespectadores que viveram comigo essa história, especialmente aqueles que falaram que não gostavam de futebol, mas passaram a gostar pelo jeito que a gente fazia aqui", disse o apresentador.

Tadeu ainda brincou que, como vai para o "BBB", gostaria de treinar um "textão de despedida". "Morro de orgulho disso. Vou levar essa memória pro resto da minha vida. Chegou a hora de dizer adeus e já que vou pro BBB, vou treinar um textão de despedida. Que felicidade que é poder fazer uma despedida absolutamente feliz. Foram 10 anos apresentando o programa, 14 anos apresentando os gols. Vim pra cá com uma missão difícil, que era dar um novo formato aos gols. Me despeço com esse formato consolidado", iniciou.