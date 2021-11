Valentina Francavilla e Aline Mineiro em A Fazenda 13 - Reprodução/Record

Dayane rasgou o casaco de Rico, na segunda-feira, com uma faca, após ser acusada pelo humorista de ter falas preconceituosas dentro do reality da Record TV. Nesta madrugada, Valentina contou para Aline o que Dayane fez e chocou a ex-panicat. No entanto Valentina pediu para Aline não reviver a polêmica. "Se o negócio que já foi feito lá, está feito, por que não pode falar? Já está feito, está todo cagado", disse Aline Mineiro fazendo gestos sobre a facada no casaco.

"Porque eles [produção] falam que a gente está descumprindo a regra, que não posso tocar no assunto. A gente vai lá no closet", explicou Valentina, sugerindo que a produção de “A Fazenda” a proibiu de citar o caso diante das câmeras.

Rico ainda não descobriu que o casaco foi rasgado. Além de Valentina, Dayane e Aline, só Bil Araújo notou o estrago na roupa do humorista. Na web, os internautas pediram a expulsão de Dayane após a atitude da modelo.

