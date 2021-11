Sonia Abrão e Fátima Bernardes - reprodução

Publicado 18/11/2021 17:43

Rio - Sonia Abrão soltou o verbo sobre Fátima Bernardes ao noticiar a volta dela ao comando do 'Encontro', na segunda-feira, dia 22. A apresentadora ficou afastada da atração matinal após passar por uma artroscopia no ombro no dia 12 de outubro.

"Tem um velho ditado assim 'quem muito se ausenta, o pessoal deixa de sentir falta'. É isso mesmo. Acho que ela mesma pode ter se tocado disso e antecipou um pouco aí a sua volta, embora esteja com uma semana de atraso da data inicial", provocou Sonia, após Thiago Rocha dizer que os telespectadores estão se acostumando com Patrícia Poeta no programa.

Em seguida, foi a vez de Felipeh Campos dar sua opinião. Ele disse não entender o motivo do afastamento de Fátima. "Ela não faz fisioterapia de manhã à noite, né? Ela poderia, literalmente, assumir a tipóia e fazer o programa numa boa. Mas tudo bem, eu não trabalho no RH da Globo", afirmou ele, que ganhou o apoio da apresentadora.

Já Vladimir Alves tentou defender Fátima Bernardes. "No caso dela, a recuperação é mais lenta. É preferível que a pessoa esteja em casa, de repouso, seguindo as orientações médicas, sem fazer nenhum tipo de esforço do que estar trabalhando, mesmo com a tipoia", explicou ele, que continuou: . "Acho que é necessário esse afastamento da Fátima. Acho que esse período de repouso é primordial".

Sonia, então, cutucou o colega. "Pronto, Fátima arrumou um advogado de defesa aqui na nossa bancada".