Margareth Menezes caracterizada como Sandra de SáRReprodução/Globo

Publicado 22/11/2021 07:58

Rio - Neste domingo, Margareth Menezes, Gloria Groove e Fiuk voltaram ao palco do "Show dos Famosos". Além das apresentações musicais, da eliminação de Fiuk da competição e do look diferentão de Claudia Raia, outro momento emocionou a web: o discurso de Margareth Menezes contra o racismo.

No fim de semana do Dia da Consciência Negra, a veterana baiana escolheu homenagear Sandra de Sá e decidiu fazer um discurso potente contra o racismo no "Domingão com Huck". "Eu quero fazer um apelo à sociedade brasileira porque nós precisamos de respeito", disse ela, enaltecendo sua homenageada que, em outro momento, também prestou tributo a ela.

"Ela é uma mulher urbana, afro, negra, brasileira. A primeira vez que a vi, ainda criança, foi em um festival cantando olhos coloridos. Já tive oportunidade de cantar com ela e fazer isso hoje é muito emocionante. Ela é uma figura muito representativa para nós, e essa música tem muito a ver com isso. Só posso agradecer a essa figura", continuou Maga.

"É importante colocar esses assuntos na pauta, porque a dor que fere a nós, pessoas negras, pais e mães de famílias, jovens, está insuportável. Falta consideração até pela palavra da pessoa que diz ser inocente e, mesmo assim, é levado e fica anos preso. Tem vários casos. Vamos parar com isso. Todos nós queremos um país melhor", finalizou ela, que foi aplaudida pelos presentes no programa.

Eliminação de Fiuk

Além e Sandra de Sá, homenageada por Margareth Menezes, Justin Timberlake e Renato Russo também foram homenageados, porém por Gloria Groove e Fiuk. O filho de Fábio Jr conquistou pela primeira vez nota 10 dos três jurados (Boninho, Preta Gil e Claudia Raia), mas não foi suficiente para o somatório da competição, sendo o primeiro eliminado do grupo A.

Confira o ranking do grupo A no "Show dos Famosos":

1º lugar: Gloria Groove, com 159,2 pontos;

2º lugar: Margareth Menezes, com 158,9 pontos;

3º lugar: Fiuk, com 158,6 pontos