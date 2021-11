Cenas do reality show LOL: Se Rir, Já Era! - FITO SHAW

Publicado 22/11/2021 13:00

Rio - O Prime Video lança o trailer oficial da nova série Original Amazon LOL: Se Rir, Já Era!, edição brasileira do sucesso global Last One Laughing que contará com apresentação de Tom Cavalcante e Clarice Falcão. Com estreia marcada para 3 de dezembro exclusivamente no Prime Video, o reality apresenta dez dos melhores talentos da comédia nacional da atualidade.

Com seis episódios de 30 minutos, o reality show reunirá Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal juntos em um estúdio com 46 câmeras. Os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir e, ao mesmo tempo, tentam fazer seus oponentes gargalharem. A última pessoa a restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor. O grupo terá a oportunidade de apresentar diversos estilos de comédia, como stand-up, improviso, comédia física e de personagens, entre outros.



Produzida pela Formata para o Amazon Studios, a série LOL: Se Rir, Já Era conta com Pedro Antonio e Eduardo Pupo atuando como showrunner e diretor, respectivamente, ao lado de Daniela Busoli, Leonardo Lessa e Claudia Alves como produtores executivos. O reality é a décima adaptação da série japonesa Original Amazon HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, que desde 2018 teve edições locais ao redor do mundo, incluindo México, Austrália, Alemanha, França, Itália, Espanha e Índia, bem como a adaptação anunciada recentemente para o Canadá.



Confira o trailer: