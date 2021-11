Sonia Abrão detona Deolane Bezerra por confusão em show - Montagem/RedeTV/Instagram

Rio - Sonia Abrão não segurou a língua ao criticar a advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, por uma confusão que aconteceu na festa em que a influenciadora se lançou como cantora e DJ . Durante o "A Tarde é Sua" desta terça-feira (23), a apresentadora comentou o momento em que um fã teria sido agredido por um dos seguranças no "Baile da Doutora".

“Isso foi mais do que uma briga, pois briga é quando é de igual para igual e ali não tinha não. Tinha um menor de idade sendo esganado por um armário. E por alguém que se diz segurança ou tava exercendo esta função. Que na verdade era de total insegurança para a vida de uma pessoa, na presença de uma mãe desesperada”, declarou a jornalista.

Abrão ainda responsabilizou Deolane pela situação e pediu a apuração do caso: “Se está provada ou não comprovada que foi violência, se a doutora ainda quer esperar alguma coisa, afasta esse cara! Ele não pode tá trabalhando ou sendo segurança ou seja o que for, ele deveria ser imediatamente afastado até a história ser esclarecida.”

A apresentadora também relembrou a festa de aniversário da viúva de MC Kevin e alertou a cantora sobre o produção dos eventos. “Foram dois eventos, a festa e agora a estreia como cantora, mas tem que ter estrutura. Se os eventos vão ser nesse porte, porque parece que vale muito mais a quantidade do que a qualidade, inclusive em termos de estrutura e segurança, aí não dá! Uma hora acaba acontecendo alguma coisa de ruim. Quem não tem competência não se estabeleça! Se tem que fazer, faz direito”, disparou.

Entenda o caso

No último sábado, Deolane Bezerra agitou a noite de São Paulo com sua estreia como cantora e DJ no "Baile da Doutora". Após o show, que incluiu um holograma de MC Kevin, o ator Enrico Borin publicou imagens em que aparece desmaiado após ter sido sufocado por um segurança do evento.

Em uma postagem no Instagram, o rapaz explica o que teria acontecido no momento: "Esse vídeo mostra quando o segurança do baile da Deolane me sufoca, e eu comecei a perder o sentido e desmaiei na hora. Foi uma esganadura na hora, ainda me ameaçou dizendo que iria me pegar lá fora. E eu desmaiei logo em seguida. Cai em um buraco enorme, cheio de pedras. O que sustentou para não bater minha nuca e morrer foi o boné que estava usando", desabafou o jovem.

Nesta segunda-feira, após ser informada da confusão, Deolane usou suas redes sociais para se posicionar sobre o assunto. "Eu gostaria de falar para vocês que eu não esqueci, não estou passando pano e não estou fazendo vista grossa. Os fatos estão sendo apurados. Eu não compactuo com violência, nunca compactuei e não vai ser agora", declarou em seus Stories.

"Não tem como vocês linkarem um fato isolado que ocorreu em um evento de 5 mil pessoas a mim", afirmou a viúva de MC Kevin. A artista ainda disse que conversou com a produção do evento para garantir que Enrico e sua mãe, que supostamente também esteve no local, tenham sido bem ouvidos. "Se não quiser elogiar, pelo menos não critica dessa forma", finalizou.