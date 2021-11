Tirullipa é a estrela de 'Detetive Madeinusa', comédia disponível no Amazon Prime Video - Divulgação/Stella Carvalho

Publicado 27/11/2021 08:00

DIA, o comediante conta qual foi a sensação de ver sua obra estrear exclusivamente na plataforma de streaming para mais de 240 países. Rio - Acostumado a fazer o público rir, Tirullipa também teve vários motivos para abrir um sorriso ao longo do último ano. Completando 25 anos de carreira, o humorista celebra a estreia de 'Detetive Madeinusa' (lê-se 'mádêinuza'), que chegou ao Amazon Prime Video no dia 12 deste mês . Em entrevista ao, o comediante conta qual foi a sensação de ver sua obra estrear exclusivamente na plataforma de streaming para mais de 240 países.

"Estou feliz demais, graças a Deus. Poxa, é o primeiro filme que eu sou o protagonista sozinho", destaca o ator, relembrando a experiência de dividir os holofotes com Whindersson Nunes, Tom Cavalcante e Bruno De Luca em 'Os Parças'. "Esse agora é o meu filme mesmo, ajudei a escrever, participei nos textos, nas ideias... Enfim, é meu de fato. E estar num streaming do porte da Amazon Prime, pra mim, é uma emoção muito grande. A gente fez ele para o cinema, mas quando eles se interessaram foi motivo de muita alegria."

No longa, Tirullipa interpreta um detetive novato que é contratado por um lobista milionário (Whindersson Nunes) para desvendar o roubo de um boi premiado. Ao lado de outros nomes conhecidos como Antonio Tabet, GKay e Bruno Montaleone, o humorista promete muitas risadas enquanto o público acompanha a investigação do protagonista. Além disso, o filme ainda conta com "o maior número de participações especiais da história do cinema", incluindo Pabllo Vittar, Gretchen e Alok, entre outros famosos.

"Foi incrível contracenar com todo mundo", declara o comediante sobre o elenco estelar. "Foi complicado juntar todo mundo, mas foi muito divertido. Todos que fizeram a participação brilharam muito no filme e eu agradeço muito a Deus por essa amizade", afirma o artista, que ainda revela que grande parte do longa é composto por cenas de improviso.

"O nosso diretor [Rodrigo Van Der Put] deixou a gente à vontade, claro que não fugindo da história, mas dependendo do roteiro, a gente poderia improvisar. Isso foi unanimidade, ele autorizou todos a criarem e darem o seu melhor no filme. Acho que é por isso que ficou esse espetáculo que ficou", opina Tirullipa.

Na mesma semana em que 'Detetive Madeinusa' estreou, o comediante conquistou a segunda posição nas categorias de humor e "Tiktoker do Ano" do Prêmio iBest 2021, pelo voto popular. Aos 37 anos, o filho do deputado estadual Tiririca (PL) se alegra ao receber o reconhecimento de seu trabalho durante a pandemia do coronavírus. "Foi o maior presente que eu pude ganhar de 25 anos de carreira", declara.

"Eu me reinvento a cada ano e não é fácil você ganhar um prêmio hoje de melhor TikTok do ano e melhor humor do ano nas redes sociais. Eu fiquei muito feliz, chorei muito, porque não é fácil fazer as pessoas rirem nos tempos de hoje", confessa ele, que dedicou o prêmio ao sogro, Francisco Lemos, mais conhecido como "Seu Leôncio", que morreu em março deste ano, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). "Consegui atingir esses dois títulos com muita honra, com muita luta, e muita alegria, principalmente."

Após mais de um ano e meio sem subir aos palcos, Tirullipa acaba de retornar da turnê europeia 'Tiruvac' e não esconde a emoção de retomar o contato com o público. "É uma sensação única, né? Foi como voltar a andar de bicicleta de novo depois de tanto tempo parado. Foi maravilhoso voltar aos palcos e na Europa, principalmente. O povo estava louco para ver algum brasileiro fazendo show lá e eu quebrei esse paradigma, eu cheguei e fui o primeiro a abrir espaço de volta", relata.

Para o próximo ano, o comediante adianta os planos de estrear um programa na TV aberta, buscando um maior alcance para o conteúdo que divulga, hoje, pelas redes sociais. Além disso, Tirullipa já tem datas para trazer a turnê 'Tiruvac' para o Brasil e brinca com o título que faz referência às vacinas contra a covid-19: "'Tiruvac' é a dose de alegria que você precisa, é por minha conta".

"Eu estou disposto a fazer tudo, vou participar de tudo, gravar músicas, paródias... A alegria prevalece, sempre vai estar presente com a minha família e eu vou fazer isso pelo meu povo. Levar alegria pra esse povo que está precisando de rir muito. O ano de 2022 vai ser um ano repleto de muita alegria. Eu tenho fé em Deus que nós vamos superar tudo isso que nós passamos com muita alegria", encerra.

