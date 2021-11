Juliana Paes, Jesuíta Barbosa e Marcos Palmeiras nos bastidores de Pantanal - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2021 14:11 | Atualizado 27/11/2021 14:18

Rio - O remake de ""Pantanal" ainda não tem uma data de estreia definida pela Rede Globo, mas as gravações estão à todo vapor e os atores vem compartilhando momentos dos bastidores e dos dias de descanso pelo Mato Grosso do Sul. Neste sábado, foi a vez de Juliana Paes compartilhar registros dos amigos de elenco.

Em uma das fotos, Juliana aparece ao lado de Jesuíta Barbosa e Marcos Palmeiras próximo a uma fogueira. Em outro registro, ela mostra as amigas Camila Morgado e Dira Paes. Nos demais, a atriz aparece sozinha , seja para mostrar o pôr do sol local, como exibir as madeixas naturais.