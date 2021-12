Fátima Bernardes na cobertura do Carnaval da TV Globo - Reprodução

Publicado 02/12/2021 08:46

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes não fará mais parte da cobertura especial de Carnaval da TV Globo. A informação é do "Uol". A inciativa de deixar a cobertura teria partido da jornalista, que acredita já ter encerrado seu "ciclo" no Carnaval e a Globo atendeu ao seu pedido.

fotogaleria

Procurada, a TV Globo desconversou sobre a saída de Fátima da cobertura do evento. "Estamos aguardando a confirmação da realização do evento para divulgar as escalas de transmissão dos desfiles", diz a emissora.

Fátima Bernardes, no entanto, segue confirmada no "Encontro" em 2022. Ela vai tirar um período de férias e retorna ao comando da atração a partir do dia 24 de janeiro.

Este ano, por conta da pandemia de covid-19, Fátima Bernardes conseguiu curtir o Carnaval com o namorado, Túlio Gadelha. "Sempre trabalhei no Carnaval mesmo. Desde que entrei na Globo, só não trabalhei quando meus filhos nasceram, em 2012 quando preparava o Encontro para a estreia em junho e, agora, em 2021", escreveu a apresentadora nas redes sociais, na ocasião. Fátima e Túlio curtiram o período de folia deste ano em Recife.

Na cobertura do Carnaval da Globo, Fátima Bernardes entrava ao vivo da Marquês de Sapucaí para conversar com os integrantes das escolas de samba.