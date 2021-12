Lucia Hippolito em participação no Programa do Jô - Divulgação/TV Globo

Publicado 05/12/2021 14:11 | Atualizado 05/12/2021 15:05

Rio - Após conquistar o Brasil com seus comentários sobre política no quadro "Meninas do Jô", do "Programa do Jô", Lucia Hippolito hoje vive longe dos holofotes. Em 2012, a jornalista de 71 anos interrompeu suas atividades na televisão após descobrir que é portadora da síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e grupos musculares.

Perto de completar 10 anos desde que recebeu o diagnóstico da enfermidade, a ex-apresentadora do programa de rádio "CBN Rio" conversou com Mariza Tavares, do G1, para o Blog Longevidade, e compartilhou reflexões sobre sua trajetória. "Tenho muito orgulho da minha vida, do que construí. Fui professora, servidora pública e a primeira mulher a ser chefe de gabinete da presidência do IBGE. Lutei contra a ditadura e pelas Diretas Já, fui jornalista e radialista", lembrou a cientista política, que foi descoberta por Mariza quando dava aulas de História para jornalistas.

"Não me arrependo do que fiz, nem do que não fiz. Gostaria de visitar Paris uma última vez, mas sei que isso não será possível. Mas, para o hospital, não voltarei. Decidi que não vou desistir, mas não ficarei insistindo”, declarou a historiadora. Lucia descobriu a síndrome durante uma viagem à capital francesa, em abril de 2012, quando perdeu completamente seus movimentos. Após um longo tratamento, hoje, a apresentadora vive com o auxílio de uma cadeira de rodas.

A jornalista chegou a ficar internada por três meses, tendo a companhia constante do marido, Edgar Flexa Ribeiro, com quem completará 50 anos de casada em fevereiro de 2022. “Como eu só movimentava os olhos, Edgar providenciou um cartaz onde escreveu as letras e eu ia piscando para formar palavras e frases”, relata.

Cientista política e historiadora, Lucia Hippolito deu aulas de História do período republicano para profissionais do jornal "O Globo" nos anos 1990. Foi ali que conheceu Mariza Tavares e, em 2002, foi convidada pela então diretora da CBN para apresentar, na rádio, o quadro “Por dentro das eleições”, no ano em que Luis Inácio Lula da Silva venceu a disputa presidencial.