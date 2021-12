Dayane Mello - reprodução do instagram

Publicado 07/12/2021 20:08 | Atualizado 07/12/2021 20:14

Rio - Eliminada de 'A Fazenda 13', Dayane Mello falou sobre a proximidade entre Dynho Alves e Sthefane Matos no reality rural, durante uma live feita para a RecordTV Goiás, nesta terça-feira. A modelo disse que a relação deles é de irmão e ainda criticou MC Mirella e Victor Igoh de terem colocado um ponto final no relacionamento com os peões antes de conversarem com eles.

"Toda essa história do Dynho e da Sthefane eu não acredito. Eu acho que as pessoas realmente assistem PlayPlus, a gente está sempre ali destruído psicologicamente. A gente está falando de sexo, de amor, de família, marido, mulher. [...] Eles se tratam como irmãos. Essa coisa assim, eu acho, de namorados que mandam comunicado, namorada que já se sente solteira antes de conversar, acho que tudo isso é muito especulação. Eles querem navegar aí na fama das pessoas que estão lá dentro. Eu acho, é meu ponto de vista. Nunca vi nada assim contra Dynho e Sthe", opinou Dayane.