Rico MelquiadesReprodução/Record

Publicado 10/12/2021 11:58 | Atualizado 10/12/2021 12:41

Rio - Rico Melquiades segue com infecção urinária. O humorista, de 30 anos, revelou, na manhã desta sexta-feira, que segue com dificuldade para urinar. Em novembro, o humorista foi diagnosticado com a doença , mas até o momento não recebeu o apoio adequado da produção de "A Fazenda 13".