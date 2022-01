Sandra de Sá se emociona ao falar sobre a música ’Olhos Coloridos’ - Divulgação / TV Globo

Publicado 02/01/2022 09:03

Rio - Sandra de Sá participou do quadro "Sobe o Som", do "Caldeirão", programa apresentado por Marcos Mion nas tardes de sábado na TV Globo. No primeiro programa de 2022, tanto Mion quanto a cantora se emocionaram com a performance de "Olhos Coloridos", que já virou uma espécie de "hino" na carreira da cantora.

"É responsa! A arte vai transformar esse mundo. A música quando é de verdade, entra... Não é só cantar... É sentir e saber agir. Não é gritar, sair batendo, apanhando. É ter consciência, pensar e refletir. Sair para dentro e entrar para dentro", refletiu Sandra.

"É uma honra ter espaço e abrir para você . Me emocionar e emocionar . É um discurso de resistência, com consciência e preservação", disse o apresentador. Nas redes sociais, os internautas também comentaram a apresentação de Sandra de Sá no programa.

"Artistas que transmitem mensagens em suas obras encantam", disse uma pessoa. "Fui pesquisar e Olhos Coloridos foi lançada em 1995. Sandra de Sá é gigante", comentou outra telespectadora.

No ano passado, Sandra de Sá participou do reality musical "The Masked Singer", em que era o Girassol, e também se emocionou. "Foi muito significativo, não dá pra explicar o sentimento de participar dessa parada toda. Foi uma felicidade muito grande. Quando você chega e vê o que é, não esperava isso tudo."