Angélica na premiação Melhores do Ano 2021, da TV GloboReprodução

Publicado 03/01/2022 07:22

Rio - A presença da apresentadora Angélica na premiação "Melhores do Ano 2021", da TV Globo, causou estranheza em alguns telespectadores e internautas. Apesar de ser mulher de Luciano Huck, apresentador da atração, Angélica não faz mais parte do elenco da emissora e não foi indicada a nenhum prêmio. Ela sentou em uma mesa com a atriz Regina Casé, indicada por seu papel em "Amor de Mãe", e chegou a interagir com o marido em determinados momentos, comentando sobre os prêmios distribuídos.

"A Angélica na plateia eu achei tão 'Vim porque sou primeira-dama do prêmio'", comentou uma pessoa no Twitter. "Amo a Angélica, mas ela está sentada no meio da plateia, aparecendo mais que todo mundo, sem nem ser indicada, é muito estranho", disse outro telespectador. "A Angélica na plateia... O que ela fez ano passado?", disse uma terceira pessoa.

Recentemente, Angélica estreou o programa "Jornada Astral", na plataforma de streaming HBO Max e já disse até sentir "alívio" por estar fora da Globo após 24 anos na emissora.