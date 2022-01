Bailarinas do Faustão - Reprodução

Publicado 03/01/2022 07:46

Rio - Um perfil de Instagram criado por fãs das bailarinas do Faustão fez uma denúncia contra a Band, nova emissora do apresentador, nas redes sociais. De acordo com a conta @BailarinasdoFaustao, que tem cerca de 22 mil seguidores, a Band fez uma ameaça e pediu que eles entregassem o nome da rede social. Caso contrário, o perfil seria derrubado.

"Achamos a abordagem agressiva, exatamente o oposto do que prezamos, ainda mais levando em conta que sempre fomos respeitosos com a maioria e sempre fomos acessíveis. Não teríamos problema nenhum em fazer algumas alterações mediante uma abordagem amigável e respeitosa, sem intimidação", diz o comunicado do fã-clube.

"Temos o maior acervo da história do Balé do Faustão. São mais de 20 anos acompanhando tudo que acontece e recebendo fotos desses mais de 30 anos de Faustão no ar. A abordagem da equipe de comunicação da Band incomodou muito. Não tinha a menor necessidade. Não somos inimigos, mas foi assim que nos sentimos". A Band foi procurada para falar sobre o assunto, mas ainda não se pronunciou.

O programa de Faustão na Band vai estrear no dia 17 de janeiro. O apresentador já fez sua primeira aparição na emissora, na Virada do Ano, e anunciou as novidades sobre a nova atração. Seu filho, João Guilherme, e Anne Lotterman, serão co-apresentadores do programa.