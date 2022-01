Luciano Huck e Paulo Guedes na premiação ’Melhores do Ano 2021’ - Reprodução

Luciano Huck e Paulo Guedes na premiação ’Melhores do Ano 2021’Reprodução

Publicado 03/01/2022 10:13

Rio - O humorista Paulo Vieira participou da premiação "Melhores do Ano", da TV Globo, apresentada por Luciano Huck, na noite deste domingo, e fez várias piadas com as demissões da emissora nos últimos tempos e a dança das cadeiras entre os apresentadores.

fotogaleria

"Todo mundo que está aqui trabalhou muito esse ano. Não tanto quanto o RH da Globo. Achei até que tinham contratado o Thanos [vilão da Marvel] para o RH. Ele estalou o dedo e metade do elenco sumiu. Acho ótimo fazer essas piadas e está todo mundo: 'será que pode rir?", brincou Paulo Vieira. Luciano Huck se divertiu com as tiradas do comediante e avisou a todos que "está permitido" rir.

O humorista também falou sobre Tiago Leifert, que pediu demissão. "Mas teve gente que saiu porque quis. Quando Tiago Leifert saiu, abriram 16 vagas de apresentador na Globo. O Tiago Leifert sozinho criou mais emprego que o Paulo Guedes", disse Paulo, fazendo referência ao ministro da Economia.