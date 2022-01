Rafael Silva - reprodução de vídeo

Rafael Silvareprodução de vídeo

Publicado 03/01/2022 21:46 | Atualizado 03/01/2022 22:01

Rio - O repórter e apresentador Rafael Silva, de 36 anos, teve um mal súbito e desmaiou ao vivo durante o 'Alterosa Alerta', desta segunda-feira. Através de um comunicado, a TV Alterosa (filiada do SBT) informou que o jornalista foi atendido rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital Humanitas, que fica em Varginha (MG).

fotogaleria

No 'Jornal das 7', Kadu Lopes deu informações sobre o estado de saúde do colega de profissão. "Ele teve um mal súbito durante a apresentação do 'Alterosa Alerta', foi socorrido prontamente pelo Corpo de Bombeiros e Samu. Foi levado para o Hospital Humanitas. Lá, ele foi medicado. Está sendo tratado pelos médicos, que estão fazendo todo o esforço para ajudar nosso irmão. Estou exaltado porque as notícias que recebemos agora pouco foram ótimas. Estou muito feliz de saber que o Rafael está se recuperando. Ele está reagindo ao tratamento, está tendo movimentação nas mãos, nas pernas, e isso, segundo o médico, é muito bom", destacou.

No entanto, o jornalista não informou a causa do mal súbito. "O que exatamente aconteceu com o Rafael a gente não sabe. Somente os médicos para tentarem identificar o que houve. Ainda não tenho nenhuma informação concreta. A gente fala mal súbito, porque não somos médicos pra saber o que ele teve", disse Kadu.