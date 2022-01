Reynaldo Gianecchini e Taís Araujo em Da Cor do Pecado - Divulgação/Globo

Publicado 04/01/2022 16:03

Rio - Primeira novela assinada por João Emanuel Carneiro, "Da Cor do Pecado" acaba de entrar no catálogo do Globoplay em sua versão original. Com direção-geral de Denise Saraceni e Luís Henrique Rios, a trama foi exibida originalmente em 2004 na TV Globo.

O tema central da trama é o romance da feirante Preta (Taís Araujo) e do botânico Paco (Reynaldo Gianecchini). O casal, de classes sociais diferentes, enfrenta preconceitos da sociedade, além das maldades de Bárbara (Giovanna Antonelli), que faz tudo para separar os dois. O elenco da novela conta ainda com Lima Duarte, Aracy Balabanian, Sérgio Malheiros, Matheus Nachtergaele, Tuca Andrada, Solange Couto, Jonathan Haagensen, Ney Latorraca, Alinne Moraes e outros nomes.

A paixão entre os protagonistas acontece quando Paco viaja a São Luís (Maranhão) a trabalho, para pesquisar ervas medicinais, e conhece Preta. Ao voltar ao Rio decidido a terminar tudo com sua noiva, Bárbara, ele recebe a notícia da gravidez dela. O botânico, então, foge para o Maranhão para se casar com Preta. Mas Bárbara, que se relaciona com Paco por interesse, vai atrás do noivo e descobre seu envolvimento com Preta. Ela fará o possível para separar os dois.

A história também traz a divertida família Sardinha, formada por Edilásia, conhecida como Mamuska (Rosi Campos), e seus cinco filhos: Apolo (Reynaldo Gianecchini) – irmão gêmeo de Paco, que não sabe sua verdadeira história -, Ulisses (Leonardo Brício), Thor (Cauã Reymond), Dionísio (Pedro Neschling) e Abelardo (Caio Blat). Mamuska tem como meta tornar os filhos lutadores profissionais.

A obra faz parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia, além de ser mais uma etapa do Projeto Originalidade, que tem como objetivo oferecer para o assinante conteúdos de acervo exatamente como foram exibidos na TV aberta, além de melhorar a resolução em relação ao material que já estava disponível na plataforma anteriormente.