Simone Mendes e Tata Werneck - Reprodução/Montagem

Simone Mendes e Tata WerneckReprodução/Montagem

Publicado 05/01/2022 12:08 | Atualizado 05/01/2022 12:25

Rio - A nova temporada do 'The Masked Singer' está prestes a começar e a Globo já mostrou que está fazendo mudanças no elenco de apresentadores e jurados da atração, que foi sucesso de público em 2021. Na nova temporada, que tem estreia prevista para dia 23 de janeiro, a humorista Tatá Werneck se junta ao time de jurados, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, na missão de descobrir quem está por trás da máscara.

fotogaleria

"Eu assisti a primeira temporada inteira, amei muito assistir! É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou", conta Tatá animada.



Já a cantora e campeã da primeira temporada, Priscilla Alcantara, agora participará de um jeito diferente: ela será a nova apresentadora de bastidores do reality e promete mostrar todos os segredos dos mascarados. "Ter vencido a primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil' já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar a TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida, como o 'The Masked Singer'! Este convite mudou o rumo das coisas pra mim. Estou extremamente feliz e animada!", conta Priscilla.



Com isso, Tatá assume o lugar da coleguinha Simone Mendes. E Priscilla, o de Camilla de Lucas.