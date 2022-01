Harry Potter e a Pedra Filosofal - Reprodução

Publicado 05/01/2022 15:54

Rio - Após seu lançamento em 1º de janeiro, o especial da HBO Max 'Comemoração de 20 anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts' já se tornou, em questão de dias, o título mais assistido pelos usuários da HBO Max em toda a América Latina. O encontro reúne Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, entre outros talentos da franquia, e os diretores de todos os oito filmes de HARRY POTTER, para comemorar o aniversário do primeiro filme, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'.

"A reunião do elenco de Harry Potter nos lembra por que essa história mudou a vida de tantas gerações. Sem dúvida, os filmes da saga são um dos títulos mais queridos por nossos usuários na América Latina e é graças a eles que em poucos dias este especial se tornou a estreia mais assistida da região, posicionando a América Latina como uma meca dos fãs de Harry Potter no mundo, considerando seu desempenho no mercado latino-americano. Esta é uma oportunidade para jovens e idosos compartilharem em família e para que aqueles que ainda não conhecem o mundo mágico de Harry Potter possam desfrutá-lo do início ao fim, com anedotas e curiosidades contadas por seus protagonistas", diz Luis Durán, gerente geral da HBO Max para a América Latina e Caribe.