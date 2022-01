Camilla de Lucas - Reprodução

Publicado 05/01/2022 17:06

Rio - Nesta quarta-feira, a Globo informou que Priscilla Alcantara, campeã do 'The Masked Singer Brasil', será a nova apresentadora dos bastidores na nova temporada do reality show. A função, no ano passado, era de Camilla de Lucas que, pela redes sociais, negou ter sido substituída da atração.

"Pessoal, só pra esclarecer: primeiro meu nome foi mencionado como apresentadora do programa 'A Eliminação', mas isso não é verídico, a própria Globo já corrigiu essa informação. Agora tem saído que fui substituída para apresentar o 'The Masked Singer Brasil', também não confere. Ano passado participei do programa com muita honra, mas para este ano sigo estudando e me dedicando para futuros projetos. Qualquer informação diferente dessa não foi e não é verdade!", escreveu Camilla nos stories, se referindo também aos rumores de que substituiria Ana Clara em programas relacionados ao 'BBB 22'.