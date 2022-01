Patrícia Abravanel - Reprodução

Patrícia AbravanelReprodução

Publicado 05/01/2022 18:23 | Atualizado 05/01/2022 18:24

Rio - O SBT lançou, nesta semana, uma campanha para a valorização da diversidade sexual e contra a LGBTfobia. Mas a ação, que inclui posicionamentos importantes sobre a violência à população LGBTQIA+, foi alvo de críticas por ser estrelada justamente por Patrícia Abravanel, que foi acusada de LGBTfobia em 2021.

fotogaleria

"Há 15 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBQIA+ no mundo. O que você? O que nós temos a ver com isso? Lgbtfobia é crime. E a gente contribui com isso sempre que nos omitimos, quando propagamos discurso de ódio ou ofendemos a luta de tantas pessoas e quando não respeitamos o direito do outro. Sabendo dessa realidade precisamos nos unir e buscar a transformação, e ela começa em cada um de nós. O Sbt quer evoluir junto com você! E, aí? Você vem?", dizem os apresentadores e atores da casa na ação.

Redes sociais

Na internet, claro, a campanha virou alvo de deboche por parte dos internautas. "A Patrícia aprendeu a sigla", debochou um seguidor. "Essa campanha é uma vergonha. O que a Patrícia faz aí? Estão tentando limpar a imagem dela diante a comunidade lgbt? Hipocrisia total", questionou outra internauta.

Polêmica

Em junho do ano passado, Patrícia Abravanel polemizou ao minimizar a homofobia e pedir compreensão com quem "ainda está aprendendo" durante a apresentação do 'Vem Pra Cá', seu programa no SBT. "Então, assim como 'LGDBTYH', não sei, querem respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo pra isso", disse a apresentadora.

Confira a campanha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SBT (@sbt)