Ana Maria Braga apresenta Mais Você de peruca e é comparada à cantora Sia - Reprodução Internet

Ana Maria Braga apresenta Mais Você de peruca e é comparada à cantora SiaReprodução Internet

Publicado 06/01/2022 11:05 | Atualizado 06/01/2022 11:15

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga surgiu no programa "Mais Você" desta quinta-feira com um visual diferente. Como seu cabeleireiro pessoal, Marcio Granado, está com covid-19, a veterana usou uma peruca durante o matinal da TV Globo.

fotogaleria

Ana Maria já havia falado no programa de quarta que Marcio havia sido diagnosticado com a doença. Na ocasião, a apresentadora chegou a fazer uma brincadeira perguntando como ficaria seu cabelo sem o profissional.

Ana Maria usou uma peruca muito parecida com o corte de cabelo da cantora Sia e, sagazmente, a produção do programa colocou a música "Chandelier" para tocar na entrada da apresentadora na atração. Os internautas concordaram e também fizeram comparações entre a cantora e Ana Maria.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora surge com o cabelo diferente. No ano passado, ela também já usou as madeixas coloridas de rosa e azul. A apresentadora também costuma usar modelitos temáticos em algumas ocasiões.