Ivete Sangalo - Globo/Fernanda Tiné

Publicado 07/01/2022 13:03 | Atualizado 07/01/2022 13:03

Rio - A HBO Max lança o trailer oficial da série 'Onda Boa Com Ivete', estrelada pela multitalentosa Ivete Sangalo, que estreia exclusivamente na plataforma em 20 de janeiro. Embalado por "Mexe a Cabeça", mais nova música de trabalho da artista, composta durante a realização da série em parceria com Carlinhos Brown, o trailer revela a descontraída interação entre Ivete e seus convidados: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata.

Ao longo de cinco episódios, com exibição semanal sempre às quintas-feiras, os fãs poderão acompanhar um pouco mais do processo criativo da Ivete, de forma intimista, enquanto ela recebe outros músicos consagrados para um bate-papo, e criam em conjunto novas músicas, gravadas em dupla.Natural de Juazeiro, na Bahia, Ivete Sangalo é cantora, compositora, multi-instrumentista e empresária. Com quase 30 anos de carreira musical, Ivete acumula quatro Prêmios Grammy Latino ao longo de sua carreira solo.